Çorum’u 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)'de temsil edecek olan Gençlik Mimarsinanspor, yeni sezon öncesi A takım kadrosunu güçlendirmek amacıyla seçme organizasyonu düzenliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2002 ve sonrası doğumlu futbolcuların katılabileceği seçmeler 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Seçmelerde başarılı olan oyuncular, Gençlik Mimarsinanspor A Takımı'nda forma giyme ve PGL'de mücadele etme fırsatı yakalayacak.

"Geleceğin için sahaya çık!" sloganıyla gerçekleştirilecek seçmelerde yeteneklerini sergilemek isteyen futbolcular, teknik heyetin gözetiminde performanslarını ortaya koyacak. Kulüp yönetimi, hem il futboluna yeni yetenekler kazandırmayı hem de rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Seçmelere katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen adaylar, 0553 347 69 07 ve 0505 148 16 34 numaralı telefonlardan kulüp yetkililerine ulaşabilecek.

Gençlik Mimarsinanspor, yeni sezonda PGL'de başarılı bir mücadele ortaya koyacak güçlü bir kadro kurmak için futbolcu adaylarını seçmelere davet etti.