15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Koşusu" düzenlendi.

Fuar Alanı Koşu Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda genç sporcular, 15 Temmuz şehitlerini anmak için parkura çıktı. Centilmence mücadelelere sahne olan yarışlar sonunda gençler kategorisinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Kızlar kategorisinde Esma Karabulut birinciliği elde ederken, Rabia Sarmaşık ikinci, Yaren Köymen ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde ise Ömer Karabulut birinci olurken, Aykut Köstek ikinci, Ömer Asaf Taşkoyan da üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.