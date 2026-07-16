Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Köylerarası Futbol Turnuvası’na yoğun ilgi gösterildi. Geçtiğimiz yıl 48 takımın mücadele ettiği organizasyona bu yıl 63 takım başvuruda bulunduğu duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, elde edilen başvuru sayısının Çorum spor tarihi açısından önemli bir başarı olduğunu belirterek, “Bu sayı, turnuvamızı Çorum spor tarihinin en yüksek katılımlı futbol organizasyonu haline getirdi. Bu yoğun ilgi, köylerimizin spora, birlik ve beraberliğe ne kadar önem verdiğinin en güzel göstergesidir. Bizler de bu güvene layık olmak adına turnuvamızı en güzel şekilde gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Arıcı, önümüzdeki günlerde köy temsilcileri ve protokol üyelerinin katılımıyla kura çekiminin görkemli bir organizasyonla gerçekleştirileceğini ifade ederek, turnuvanın centilmenlik, dostluk ve kardeşlik ruhu içerisinde geçmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Turnuvanın düzenlenmesinde destek veren Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür eden Arıcı, “Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan, amatör sporun gelişmesi adına büyük destek veren Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Mustafa Demirkıran'a şahsım ve amatör spor camiamız adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Arıcı, açıklamasının sonunda turnuvaya başvuru yapan tüm köylere, muhtarlara, takım yöneticilerine, sporculara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, sakatlıksız, centilmence ve dostluk içerisinde geçecek bir turnuva temennisinde bulundu.