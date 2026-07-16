ARCA Çorum FK’nın Trendyol Süper Lig’e yükselerek kazandığı şampiyonluk kupası, Kadeş Barış Meydanı’nda taraftarların ziyaretine açıldı.

Kırmızı-siyahlı ekibin tarihi başarısını simgeleyen kupayı görmek isteyen çok sayıda taraftar etkinliğe katıldı. Futbolseverler, kupayı yakından inceleme ve hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen organizasyona her yaştan taraftar yoğun ilgi gösteriyor. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Süper Lig’e yükselmenin gururunu şampiyonluk kupasıyla birlikte bir kez daha yaşadı.

Yaşanan coşku ve yoğun katılım, Çorum FK’nın kentte oluşturduğu birlik ve heyecanı bir kez daha gözler önüne serdi.

Taraftarlar, şampiyonluk kupasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.