Geçtiğimiz sezon takım kaptanı olarak Sungurlu Belediyespor'un tarihi şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan tecrübeli pasör, yeni sezonda da kırmızı-siyahlı formayı giymeye devam edecek.

Sahadaki liderliği, oyun kurma becerisi ve kritik anlarda sergilediği soğukkanlı performansıyla takımın en önemli isimleri arasında yer alan Gökhan Çatal, Efeler Ligi hedefleri doğrultusunda da ekibin önemli yapı taşlarından biri olacak.

Tecrübesiyle genç oyunculara örnek olan başarılı pasör, hem saha içindeki liderliği hem de kaptanlık sorumluluğuyla yeni sezonda da Sungurlu Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzun kaptanı Gökhan Çatal ile yola devam ediyoruz. Birlikte elde ettiğimiz tarihi başarıyı Efeler Ligi'nde de sürdürmek için aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Sungurlu Belediyespor, yeni sezon öncesinde iç transfer çalışmalarını sürdürerek şampiyon kadronun iskeletini korumaya devam ediyor.