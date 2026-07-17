Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nın kısa süre önce kadrosuna kattığı Hırvat stoper Hrvoje Smolcic, henüz kırmızı-siyahlı formayla resmi maça çıkmadan Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İtalya Serie A temsilcisi Frosinone'nin, geçtiğimiz günlerde 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Arca Çorum FK'ya 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif sunduğu öğrenildi.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Çorum FK yönetimi, gelen teklifi yeterli bulmadı. Kırmızı-siyahlılar, teklifin artırılmaması halinde Smolcic'in satışına sıcak bakmıyor. Yönetim, yeni sezonda savunmanın önemli isimlerinden biri olarak görülen Hırvat futbolcunun takımda kalmasını öncelikli hedef olarak değerlendiriyor.

Geçtiğimiz sezonu Kocaelispor'da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Smolcic, bu yaz Eintracht Frankfurt'tan bonservisiyle Arca Çorum FK'ya transfer olmuştu. Hırvat stoper için yapılan 3.5 milyon Euro'luk teklif, Çorum temsilcisinin transferde önemli bir kazanç elde etme ihtimalini de beraberinde getirdi.