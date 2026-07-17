Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarının Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kampını tamamladı.

3 Temmuz'da başlayan kamp çalışmaları, dün akşam Gürcistan temsilcisi Rustavi ile oynanan hazırlık maçının ardından sona erdi. Teknik Direktör Uğur Uçar, yoğun geçen kamp döneminin ardından futbolcularına ve teknik heyete 3 gün izin verdi.

İkinci Etap Bolu'da Başlayacak

Kırmızı-Siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına 20 Temmuz'da Bolu Vonresort'ta başlayacak. Yaklaşık 10 gün sürecek kamp programı 29 Temmuz'da sona erecek.

Bolu kampının ardından Arca Çorum FK, Süper Lig öncesi son hazırlık dönemini ise 1 Ağustos'tan itibaren yeniden Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

İkinci Etapta 3 Hazırlık Maçı

Bolu kampında hazırlık maçlarına ağırlık verecek olan Arca Çorum FK, üç özel karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-Siyahlılar, 22 Temmuz, 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihlerinde hazırlık maçları oynayarak Süper Lig öncesinde son provasını yapacak.

Bu karşılaşmalardaki rakiplerin ise önümüzdeki günlerde kulübün resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Süper Lig'deki ilk sezonuna güçlü bir kadro ve iyi bir hazırlık süreciyle girmeyi hedefleyen Arca Çorum FK'da teknik heyet, kamp programını en verimli şekilde değerlendirerek takımın fiziksel ve taktiksel seviyesini üst noktaya çıkarmayı amaçlıyor.