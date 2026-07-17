Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Konyaspor forması giyen ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak için ileri düzey görüşmeler yürütüyor.

Edinilen bilgilere göre Çorum FK yönetimi, tecrübeli orta saha oyuncusunun transferini sonuçlandırmak adına yoğun mesai harcıyor. Kulüp temsilcileri, hem oyuncu cephesi hem de ilgili taraflarla temaslarını sürdürürken, görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

Berkan Kutlu'ya ilginin yalnızca Çorum FK ile sınırlı olmadığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu için Türkiye'den 3, yurt dışından ise 2 kulübün devrede olduğu ifade edilirken, tüm bu rekabete rağmen Çorum FK'nın transfer yarışında bir adım önde olduğu belirtiliyor.