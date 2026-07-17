Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Türk voleybolunun deneyimli isimlerinden Fatih Eren Uğur ile anlaşma sağladı. Kariyerinde TOFAŞ, Ziraat Bankası, Spor Toto, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray gibi önemli kulüplerin formasını giyen 36 yaşındaki orta oyuncu, yeni sezonda Sungurlu Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek.

File üstündeki etkinliği, blok gücü ve tecrübesiyle takımın önemli parçalarından biri olması beklenen Fatih Eren Uğur'un transferiyle Sungurlu Belediyespor, Efeler Ligi'ndeki güçlü kadro yapılanmasını sürdürüyor. Sungurlu Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Fatih Eren Uğur'a kırmızı-siyahlı ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.