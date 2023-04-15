SMA olarak bilinen, sinir hücrelerinin işlevini yerine getirememesi yani zayıflamaya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep olan hastalık, Türkiye’de 6 bin kişiden birinde görülüyor.

Henüz daha 9 günlükken SMA Tip 1 hastalığı tanısı koyulan bebek Yağız Batu’nun da sağlığına ulaşması için kampanya sürüyor.

Yağız Batu bebeğin iyileşmesi için yurtdışında bulunan zolgensma ilacını alması gerekiyor. Doktorlar ilacı 6 ay içerisinde alırsa iyileşme ihtimalinin yüzde 98 olduğunu söylüyor. Yağız Batu bebeğin dünyanın en pahalı ilacı olan zolgensma ilacına ulaşması için Valilik tarafından izinli olan kampanya başlatıldı.

İlaç bedeli 1 milyon 879 bin dolar iken şu ana kadar sadece ilaç ücretinin yüzde 1’i toplanabilmiş durumda.

Bebeğin Çorumlu annesi Zeynep Demirtaş ve babası Hakan Demirtaş, Yağız Batu’nun sağlığına kavuşması için Çorumlulardan destek bekliyor.

Instagram: smayagizbatu

VALİLİK ONAYLI KAMPANYA

₺ TR34 0001 0090 1043 3575 3050 01

$ TR07 0001 0090 1043 3575 3050 02

€ TR77 0001 0090 1043 3575 3050 03

Alıcı Adı: Yağız Batu Demirtaş

Bankası: Ziraat Bankası

Yurtdışı hesabı:

Alıcı Adı: sma kids

NL43 BUNQ 2085 5061 78

SWIFT/BIC CODU: BUNQNL2A

Açıklama: Nefes ol

(Nurdan AKBAŞ)