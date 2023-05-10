9 GÜNLÜKKEN TEŞHİS KONULDU

Yağız Batu bebeğin iyileşmesi için yurtdışında bulunan zolgensma ilacını alması gerekiyor. Doktorlar ilacı 6 ay içerisinde alırsa iyileşme ihtimalinin yüzde 98 olduğunu söylüyor. Yağız Batu bebeğin dünyanın en pahalı ilacı olan zolgensma ilacına ulaşması için Valilik tarafından izinli olan kampanya başlatıldı.

SADECE YÜZDE 8'İ TOPLANDI

İlaç bedeli 1 milyon 879 bin dolar iken şu ana kadar sadece ilaç ücretinin yüzde 8’i toplanabilmiş durumda.

Bebeğin Çorum Osmancıklı annesi Zeynep Demirtaş ve Kastamonulu babası Hakan Demirtaş, Yağız Batu’nun sağlığına kavuşması için Çorumlulardan destek bekliyor.

Instagram: smayagizbatu

VALİLİK ONAYLI KAMPANYA

₺ TR34 0001 0090 1043 3575 3050 01

$ TR07 0001 0090 1043 3575 3050 02

€ TR77 0001 0090 1043 3575 3050 03

Alıcı Adı: Yağız Batu Demirtaş

Bankası: Ziraat Bankası