Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan, Çorum’da geçen sene Ocak ayında yüzde 42 olan barajlardaki doluluk oranının bu sene Ocak ayında yüzde 33 seviyesine gerilediğini söyledi.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Ceylan, yetersiz yağışlar nedeniyle barajlardaki su rezervinin azaldığını belirtti.

Ceylan’ın verdiği bilgiye göre Yenihayat Barajı’nın doluluk oranı %13, Çorum Barajı’nın doluluk oranı %29, Alaca Barajı’nın doluluk oranı %1, Hatap Barajı’nın doluluk oranı %2, Koçhisar Barajı’nın doluluk oranı yüzde 3, Obruk Barajı’nın doluluk oranı ise %68.

Çorum’daki barajların geçen sene Ocak ayındaki doluluk oranını yüzde 42, bu sene ise yüzde 33 olduğunu belirten Ceylan, yeterli yağış yaşanmaması durumunda su sıkıntısının baş gösterebileceğini söyledi.