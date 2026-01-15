İl Koordinasyon Kurulu’nun 2026 yılı birinci toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Toplantıda demiryolu projesiyle ilgili bilgileri aktaran Vali Çalgan, 2025’in son günlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla demiryolu şantiyesinde bir toplantı düzenlediğini belirterek, “O toplantıda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini gördük. 850 iş makinası ve 3 bin çalışanla 24 saat esasına göre çalışılıyor. Bilindiği gibi Nisan ayında temeli atılmıştı ve 9 aylık süreç itibariyle yüzde 20 iş bitirme gerçekleşmiş durumda. Çalışmalar son derece hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi