Miraç hadisesinin taşıdığı derin manevi anlamlara dikkat çekerek, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V), Yüce Rabbimizin daveti ve Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükselerek ilahi huzura kabul edilişini ifade eden mübarek Miraç Gecesi’ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten MHP İl Başkanı Çıplak, Miraç Kandili’nin, Peygamber Efendimizin insanlığa miras bıraktığı evrensel değerleri daha iyi idrak etmeye vesile olduğunu vurguladı.

Çıplak mesajında; “Bu mübarek gece; gönüllerimizin arınmasına, ruhlarımızın tazelenmesine ve onun üstün ahlâkını hayatımıza rehber edinmemize imkân sunan kutlu bir zaman dilimidir. Aynı zamanda Allah’a ve insanlara karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırlamamız gereken müstesna bir gecedir” dedi.

Bu anlamlı gecede birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Mehmet İhsan Çıplak, devletin bekası, milletin huzuru ve tüm insanlığın selameti için dua edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bizleri iyiliğe, güzelliğe ve erdemli bir yaşama davet eden manevi çağrıya kulak vermeli, Rabbimizin sonsuz merhametine sığınmalıyız” diye konuştu.

Mesajının devamında dünyada yaşanan acılara ve çatışmalara da değinen Çıplak, Miraç Kandili’nin kırgınlıkların son bulmasına, sevgi, hoşgörü ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni etti. Zulümlerin sona erdiği, barış ve huzurun hâkim olduğu bir gelecek için dua edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Çıplak mesajını şu sözlerle tamamladı: “Bu duygu ve düşüncelerle; Çorumlu hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, ülkemizde ve İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların son bulmasına ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi