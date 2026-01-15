Bu kapsamda düzenlenecek olan “Anne Dostu Şehir Yolunda: Erişilebilirlikten Destek Hizmetlerine Bütüncül Bir Yaklaşım Çalıştayı” yarın (16 Ocak 2026 Cuma günü) saat 09.30’da Anitta Otel’de gerçekleştirilecek.

“Mutlu Anne, Güçlü Gelecek” sloganıyla düzenlenen çalıştayda, farklı disiplinlerden akademisyenler, kamu yöneticileri, sivil toplum temsilcileri ve uzmanlar bir araya gelerek beş ana başlık altında istişare ve müzakerelerde bulunacak. Alanında uzman isimler, erişilebilirlik ve altyapı, erken çocukluk ve destek hizmetleri, çalışma hayatı ve esnek modeller, ebeveynliği yeniden düşünmek ile veriye dayalı politikalar ve katılımcı mekanizmalar başlıkları altında çeşitli konuları ele alacak ve çözüm önerilerini paylaşacak.

Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun, annenin bakım yükünü, zamanını ve zihinsel emeğini merkeze alan ilk yerel politika belgesi olması hedefleniyor. Ayrıca bu raporun nihai sonucunun Çorum Belediyesi’nin gelecek dönem stratejik planlarına yön vermesi ve ulusal ölçekte örnek bir model oluşturması bekleniyor.

Çalıştay, açılış konuşmalarıyla başlayacak ve üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ