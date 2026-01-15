Miraç Kandili’nin manevi anlamına dikkat çeken Başkan Aşgın, bu mübarek gecenin kalplerin arınmasına, gönüllerin huzur bulmasına vesile olduğunu ifade etti.

Miraç Kandili’nin, kulluk bilincinin derinleştiği ve manevi bir yolculuğa kapı aralayan özel bir gece olduğunu vurgulayan Aşgın, “Miraç Kandili; Hakk’ın rızasını gözetmek, iyilikleri çoğaltmak, milletimizin ve ülkemizin hayrına olacak güzel işler yapabilmek adına bizlere sunulmuş son derece kıymetli bir fırsattır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v), ihsan ve ikramlarla dolu mucizevi bir yolculuk neticesinde Cenab-ı Hakk’ın huzuruna kabul edildiği bu mübarek geceyi bir kez daha idrak etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin miraç hadisesinde insanlığa pek çok müjde verildiğine dikkat çeken Aşgın, “İnşallah her birimiz bu müstesna geceyi dualarla, ibadetlerle ve gönül arınmasıyla en güzel şekilde değerlendirebiliriz. Miraç Kandili’nin; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın, mesajının sonunda tüm Çorum halkının, aziz milletimizin ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ederek, “Rabbimizin sonsuz hikmetleriyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi