Milletvekili Oğuzhan Kaya mesajında, “Mübarek üç aylar içerisinde yer alan ve içinde birçok ilahi feyz ve bereketi barındıran mübarek Miraç Kandil’ine eriştiğimiz şu günlerde bu anlamlı günün sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

“Kandil geceleri, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna gecelerdir” diyen Oğuzhan Kaya, “Miraç Kandili, Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)’in hikmet dolu yolculuğunu gerçekleştirdiği ve tüm insanlara Cenabı Hak’tan müjdelerle döndüğü ruhumuzu ve kalbimizi aydınlatan önemli bir gecedir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kaya mesajının devamla şu ifadelere yer verdi:

“Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç Gecesi, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu sebeple kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Bu mübarek gün ve geceler vesilesiyle dostluk ve birliğe daha çok önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, hatalarımızı telafi etmeye çalışmalıyız.”

“EBEDİ DİRİLİŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUM”

“Miraç’ın gönül dünyamızı bulandıran tüm kötü hasletlerden bizleri arındırmasını; iç huzurumuzu, muhabbet ve kardeşliğimizi bu kutlu gecenin hürmetine daim kılmasını ve bu mübarek gecenin yüreklerimize ebedi bir diriliş getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek ve anlamlı gecenin, ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olması dileklerimle, mutlu, sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi