Miraç gecesinin kulun Rabbine yöneldiği, kalplerin arındığı ve duaların semaya yükseldiği müstesna bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, bu mübarek gecenin başta Çorumlular olmak üzere tüm Türk milletine huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni etti.

Yusuf Ahlatcı mesajında, duaların kabulüne, gönüllerin ferahlığına ve ülkede birlik ile beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olması temennisinde bulunarak, tüm İslam âleminin Miraç Kandili’nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR