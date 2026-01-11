Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen sene Kırıkkale ile Çorum arası hızlı tren ihalesini yaptıklarını belirterek, “Bu sene de Samsun'a olan bölümünü yatırım programına aldık, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla, yani kararını verdik. İnşallah onun ihalesini yapmış olacağız” oeoi.

Bakan Uraloğlu, Samsun’da Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Ardından Valiliğin yanındaki İstiklal Meydanı projesi kapsamındaki çalışmaları inceleyen Uraloğlu, burada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarına gül verdi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Uraloğlu, Samsun'da çok işler yaptıklarını memnuniyetle gördüklerini söyledi.

Samsun'da yapılan işlerin sadece bir kente mahsus işler olmadığını belirten Uraloğlu, “Demir yolunda hızlı treni Ankara'nın kuzeyine ilk getireceğimiz yer Samsun'du. Bazen diyorlar ki 'Tamam başladınız da ne zaman gelecek?' Yola çıktı gelecek Allah'ın izniyle. Biz hiçbir işimizi eksik bırakmadık. Geçen sene Kırıkkale ile Çorum arasının ihalesini yaptık. Bu sene de Samsun'a olan bölümünü yatırım programına aldık, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla, yani kararını verdik. İnşallah onun ihalesini yapmış olacağız. Yine mevcut hattı iyileştirdik, Sivas'tan gelen hattı. Kent içi raylı sistemi de hastane bölgesine, kamu kampüslerine bağlamış olacağız belediyemizle” dedi.

Muhabir: Anadolu Ajansı