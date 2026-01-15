BBP Merkez İlçe Başkanı Tutkun açıklamasında, yıllarca çalışarak ülkeye hizmet eden emeklilerin bugün artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, kira ve gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artış karşısında ciddi bir geçim mücadelesi verdiğini belirtti. Emekli maaşlarının mevcut şartlar altında yetersiz kaldığını ifade eden Tutkun, emeklilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını dile getirdi.

“Bir ömür çalışmış insanlarımızın torununa harçlık veremediği, pazarda filesini dolduramadığı bir tablo sosyal adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır” diyen Koray Mustafa Tutkun, emeklilerin sadaka değil, hak ettikleri yaşam koşullarını talep ettiğinin altını çizdi.

BBP olarak emeklilerin yanında olduklarını ifade eden Tutkun, emekli maaşlarının gerçek enflasyon oranlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

En düşük emekli maaşının insanca yaşam seviyesine çıkarılması ve emeklilerin alım gücünü artıracak kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu söyleyerek devletin sorumluluğuna da dikkat çeken Tutkun, “Devletin asli görevi, kendisine yıllarca hizmet etmiş vatandaşını korumak ve refah içinde yaşamasını sağlamaktır. Emeklilerimiz bu ülkenin yükü değil, onurudur” şeklinde konuştu.

Koray Mustafa Tutkun, BBP Merkez İlçe Başkanlığı olarak emeklilerin haklı taleplerini her platformda dile getirmeye ve emeklilerin sesi olmaya devam edeceklerini kamuoyuna saygıyla duyurdu.

Muhabir: Haber Merkezi