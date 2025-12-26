Yalova’da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası gençler müsabakalarıyla tamamlandı. Minikler ve yıldızlar kategorilerinde tam 18 madalya kazanan Çorumlu sporcular, gençlerde ise 3 altın, 1 gümüş madalya aldı.

Aynı zamanda wushu il temsilcisi olan antrenör Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, gençler kategorisinde Çorum’u 8’i kadın 10 sporcu temsil etti. Bu sporculardan 4’ü elemelerde yenilerek şampiyonaya veda ederken, 2 sporcu çeyrek finalde elendi. Kalan 4 sporcu ise madalya için kürsüye çıktı.

3 SPORCU ŞAMPİYON

Genç kızlar 48 kiloda mücadele eden Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü sporcusu Yaren Uzun, genç erkekler 48 kiloda Anıl Berk Kambur (Albayrak Spor Kulübü) ve genç kızlar 52 kiloda Ayşe Sevda Yanaşma (Big Power Spor Kulübü) tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldular.

OLCAYTO TÜRKİYE İKİNCİSİ

Şampiyonada, finale yükselme başarısı gösteren Çorumlu sporculardan Ceylin Olcayto (19 Mayıs Spor Kulübü) ise genç kızlar 48 kilonun final müsabakasında yenildi ve Türkiye ikinciliğini elde etti.

Çorumlu sporcular böylece şampiyonayı 22 madalya ile tamamlamış oldular.