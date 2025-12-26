Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası U14 Kızlar Basketbol İl Birinciliği sona erdi. 4 takımın tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık gözetiminde gerçekleşen maçlar sonunda Zeynep Özyılmaz, Ecrin Solak, Ayşe Nisa Barandak, Feyzanur Pekcan, Ece Çankal, Yağmur Hamurcu, Belinay Melek Eker, Elif Zehra Günay, Azranur Bağcı, Şevval Yıldırım, Esmanur Toker, Rabia Nur Biçer ve Ömür Su İçbudak’lı kadrosu ile Gelişim Basketbol takımı yenilgisiz 6 puanla şampiyon olmayı başarırken, Alya Kavakçı, Nehir Çavdar, Damla Yalvan, Zeynep Çıplak, Zehra Derinöz, Toprak Gökmen, Pelin Akar, Elif Torun, Büşra Çınar, Eflin Çelenk ve E.Zeynep Ateş’li Çorum Belediyespor takımı ise 5 puanla ikinci, 4 puanlı Basketbol Yıldızları Kulübü ise üçüncü olarak tamamladı.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.