Arca Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 19.futbol liginde ilk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK’nın 28 Aralık Pazar günü, Erzurumspor’la deplasmanda oynayacağı maçı Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Burak Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Gaziantep bölgesinden Ömer Tevfik Özkoç ile Eskişehir bölgesinden Ömer Yasin Gezer yapacak. Ankara bölgesinden Burak Kamalak da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

6 YIL SONRA ÇORUM FK MAÇINDA

Orta hakem Burak Pakkan, Arca Çorum FK’nın daha önce 1 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım o maçta, 2019-2020 Sezonunun 4.haftasında, İstanbul’da Sancaktepe’yi 2-1 yendi.

ERZURUM’UN İKİ MAÇINI YÖNETTİ

Burak Pakkan, Erzurumspor’un ise 2 maçını yönetti. Mavi-beyazlı takım o maçlarda 2021-2022 Sezonunda sahasında Samsunspor’a 2-1 yenilirken, 2022-2023 Sezonunda ise yine sahasında Pendikspor’la 0-0 berabere kaldı.