Mevlana İlkokulu Müdürü Yener Özalp, Sınıf Öğretmeni Gülsüm Keskin ile okul öğrencileri Selin Sınayuç ve Emir Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı’nın hazır bulunduğu ziyarette Gazetemiz Haber Müdürü Volkan Sınayuç’un kızı Selin Sınayuç ile Emir Uysal ilk olarak Rektör Öztürk’e çiçek takdim etti. 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında Rektörlük makamına oturan Selin ve Emir HİTÜ’deki çalışmalarla ilgili Rektör Yardımcıları Şimşek ve Başcı da bilgi aldı.

Rektör Öztürk bayramlarını kutlayarak yakından ilgilendiği öğrencilere ziyaret anısına çeşitli hediyeler de verdi.

Editör: Haber Merkezi