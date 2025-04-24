Çorum Ülkü Ocakları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Kadeş Barış Meydanı’nda stant açarak kutladı.

Geleceğin teminatı çocuklar için açılan stantta, Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi ve Asena Birimi gönüllüleri tarafından birçok etkinlik gerçekleştirildi.



Etkinlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Yüz boyama, el baskısı ve oyunlarla çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı. Alanı dolduran aileler ve vatandaşlar da etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, bu özel gün dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. kuruluş yıldönümünü gururla kutladıklarını ifade etti.

Orhan Tosik, geleceğin Türkiye’sini inşa edecek çocukların, milli birlik ve beraberlik ruhuyla yetişmelerinin önemine dikkat çektiklerini söyledi.