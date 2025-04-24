İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, beraberinde öğretmenler ile Atatürk Anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Murat Önder, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, CHP İlçe Başkanı Ali Erayhan, MHP İlçe Başkan Vekili Hulusi Muslu, oda başkanları, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı ise daha sonra Sungurlu ilçe stadında yapıldı. Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere ile birlikte öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü.

Programda Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından, çeşitli okullarda okuyan öğrencilerin hazırladığı oyunların sahnelendiği kutlamalarda öğrenciler şiirler okudu. Öğrencilerin şiirleri ve gösterileri törene katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Kutlama programına katılan ailelerde çocuklarının gösterilerini cep telefonları ile kayda aldı. Programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Murat Önder, MYO Müdürü Özlem Bal, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.