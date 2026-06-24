Sungurlu Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak ve caddelerde parke ve bordür döşeme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Özellikle devam eden altyapı çalışmaları ile tamamlanan abone bağlantıları sonrasında bozulan yol ve kaldırımlarda bakım ve onarım faaliyetleri titizlikle yürütülüyor. Ekipler, vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla tahrip olan alanlarda parke taşı ve bordür yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte hem yolların daha düzenli bir görünüme kavuşması hem de ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Belediye ekipleri, belirlenen program doğrultusunda farklı mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi