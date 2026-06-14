Sungurlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde sinek, sivrisinek ve larva oluşumunun önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tüm mahallelerde düzenli olarak ilaçlama yapılıyor.

Sungurlu Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan program doğrultusunda ilçedeki 17 mahallede periyodik aralıklarla yapılan ilaçlama faaliyetleri, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlıyor.

Cadde ve sokaklarda günün belirli saatlerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında araç üstü ilaçlama sistemlerinin yanı sıra mobil ekipler de aktif olarak görev yapıyor. Özellikle sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarında yapılan larva mücadelesiyle haşere popülasyonunun kontrol altında tutulması hedefleniyor.

Sungurlu Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının korunmasının öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirterek, ilaçlama çalışmalarının yaz sezonu boyunca belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini ifade etti. Vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla sürdürülen ilaçlama çalışmaların, ilçe genelinde kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi