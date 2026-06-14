Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde marketlere yönelik sürdürülen rutin denetimlerde, bir zincir markette ürün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırılığın belirlenmesi üzerine, Belediye Encümeni tarafından alınan karar doğrultusunda ilgili işletme, 14 Haziran 2026 tarihinde 1 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihleri ile etiket ve kasa fiyatlarını dikkatle kontrol etmelerinin önem taşıdığı belirtilirken, benzer durumlarla karşılaşılması halinde Alo 153 hattı üzerinden ihbarda bulunulabileceği ifade edildi.

Vatandaşların ekonomik haklarının korunması, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve ticari düzenin sağlıklı şekilde sürdürülmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi