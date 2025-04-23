Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren pastane ve fırınlarda fiyat tarifesi, gramaj ve hijyen kuralları kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Halk sağlığını koruma amacıyla yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapıldı.

Sungurlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Amacımız, vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabileceği, hijyenik ve sağlıklı ortamlarda üretilen gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamaktır. Denetimlerimiz aralıksız sürecek, gerekli görülen durumlarda idari yaptırımlar uygulanacaktır” denildi.

Editör: Haber Merkezi