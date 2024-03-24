Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Sivas’ta yapıldı. Ankara TED Koleji, Tekirdağ Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu ve Kars Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu ile birlikte A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak yarı finale adını yazdırmıştı. Yarı final maçında Hatay temsilcisini 3-1’le geçen Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu finale yükselerek Ankara Özel Batıkent Birikim Ortaokulu’nun rakibi oldu.

Taha Akgül Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan final maçının ilk setinde rakibine oranla iyi bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi seti zor da olsa 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibin servislerini durdurmakta zorlanan Çorum’un yıldız efeleri bu seti 12 sayı farkla kaybetti ve skor 1-1’e geldi. Üçüncü setin son bölümünde üst üste sayılar bulan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu seti 25-20 kazanarak yeniden 2-1 öne geçti. Dördüncü sette oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu seti 25-21 kaybetti ve maç final setine taşındı. Final setinde oyun iki takıma da giderken, son gülen 15-13’lük skorla Çorum temsilcisi oldu.

Rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu olarak Çorum’un gururu oldu.

(Rıfat KARA)

SALON: Taha Akgül.

HAKEMLER: Osman Gövdeli, Safa Tarun.

ÇORUM AHMET TEVFİK İLERİ ORTAOKULU: Emir, Ali, Salim, Fazıl, Mustafa, Yavuz, Esat, Kerem, Oğuzalp, Bekir.

ANKARA ÖZEL BATIKENT BİRİKİM ORTAOKULU: Ülkü, Ayaz, Erdem, Sercan, Deniz, Arda, Serdar, Yusuf, Kerem, Uras.

SETLER: 25-23, 13-25, 25-20, 21-25, 15-13.