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Türkiye Esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin liralık ikramiyeden vergi kaydını sildirmiş ve yıllardır mesleğini yapmayan ancak oda kaydını sildirmemiş esnaf ve sanatkarların da yararlanması gerektiğini belirterek, “Vergi kaydını sildirmiş, ancak halen oda kaydı bulunan ve mesleğini aktif olarak yapmayan emekli esnaf ve sanatkarlarımız da bu haktan mutlaka yararlandırılmalıdır” dedi.

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Vergi kaydını sildirmiş ve sadece oda kaydı bulunan esnaf ve sanatkârlara 5 bin TL’lik ikramiyenin verilmemesinin doğru olmadığına işaret eden Palandöken, “Bizim üyelerimiz en fazla pirimi cebinden ödeyerek emekli olan ve en düşük emekli aylığını alan bir kesim. SSK’lı çalışanlar en fazla 7200 günde emekli olurken bizim üyelerimiz günde 16-18 saat arasında çalışarak hem de cebinden primini ödeyerek 9000 günde emekli oluyor. Bu şartlarda ilk olarak bu ikramiye hiçbir ayrım yapılmadan esnaf ve sanatkarlara verilmelidir” diye konuştu.