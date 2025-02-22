Türkiye’de verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilerek sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmak ve gönüllü vergi ödeme alışkanlığını arttırmayı sağlamak amacıyla her yıl kutlanan Vergi Haftası’nın 36’ncısı 24 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı Çorum İl Defterdarlığı koordinasyonunda 36.’ncı Vergi Haftası nedeni ile bir dizi program düzenlendiği açıklandı. İl Defterdar Vekili Erkan Ciğer, 36. Vergi Haftası’nın 24 Şubat – 2 Mart 2025 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacağını duyurdu.

Buna göre Vergi Haftası kutlamaları 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak. Aynı gün saat 10.00’da Vali Ali Çalgan, 10.30’da Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, 11.30’da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 13.30’da Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ziyaret edilecek. Ayrıca Defterdar Ciğer tarafından kurum çalışanları ziyaret edilerek haftaları kutlanacak.

Vergi Haftası kutlamaları 25 Şubat 2025 Salı günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nin ziyareti ile devam edilecek. Hafta kapsamında Defterdar Erkan Ciğer ilimizdeki mükellefleri işyerlerinde ziyaret edecek. Hafta kapsamında 26 Şubat 2025 Çarşamba günü Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışı kampanyası düzenlenirken, şehit aileleri ve gaziler de ziyaret edilecek. Vergi mükellefleri ile şehit aileleri ve gazileri ziyaretler 27 Şubat ve 28 Şubat 2025 günleri de devam edecek.

Hafta kapsamında ayrıca ilimizin muhtelif yerlerine verginin önemine ilişkin afişler asılacağı, sivil toplum kuruluşlarıyla meslek mensuplarına ve mükelleflere yönelik olarak ortaklaşa; “Yeni işe başlayan Ticari Kazanç mükellefleri ile Serbest Meslek Erbaplarının hak ve ödevleri”, “e-tebligat” ile “e-dönüşüm”, “Dijital Vergi Dairesi” konulu toplantılar düzenlenecek. “Yüz yüze Vergi Bilincini Geliştirme Eğitim Projesi” kapsamında ise okul ziyaretleri yapılarak öğrencilere Vergi Haftası’nın öneminden bahsedilecek. Yeni işe başlayan mükelleflere hak ve ödevleri, “iletişim kanalları” ve “e-uygulamalar” konusunda bilgilendirme yapılacak.

Editör: HABER MERKEZİ