Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi şehitlerin hatıralarını yaşatıyor.

Dernek, bu kapsamda kabri bu kentte bulunan Çorumlu Şehit Polis Memuru Mustafa Demirbaş’ı şahadetinin 13. yılında kabri başında düzenlediği anma programı ile andı.

Anma töreninde, Dernek Başkanı Rıfat Öcal, şehit Mustafa Demirbaş’ın hayatı ve polislik kariyeri hakkında önemli bilgiler verdi. Öcal, şehidin 1 Ocak 1959 tarihinde Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Ayağıbüyük köyünde doğduğunu ve eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Florya Polis Okulu’ndan mezun olarak emniyet teşkilatına katıldığını ifade etti.

Mustafa Demirbaş, meslek hayatı boyunca İzmir, Bitlis, Konya ve Kırıkkale Emniyet Müdürlüklerinde görev aldı. 15 Eylül 1997 tarihinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne atanan Demirbaş, 17 Şubat 2012’de, Kırıkkale-Çorum Karayolu’nda trafik düzenlemesi yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.

Törende, Şehitlik Camii İmam Hatibi İsa Erkoç tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Törende ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitler ve hayatını kaybeden gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

Dernek yetkilileri, bu tür anma programları ile şehitlerin hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Rıfat Öcal, “Şehitlerimizin aziz hatırasını unutmamak, onların mirasını gelecek nesillere aktarmak bizlerin görevidir. Programlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK