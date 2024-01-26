Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın da imzasının bulunduğu SGK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılması ile ilgili TBMM Başkanlığına sunulan önergede, “Görüşülmekte olan 91 sıra kanun teklifinin 7’inci maddesi 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 102’inci maddenin birinci fıkrasında yer alan yüzde 42,57 ibaresinin yüzde 49,25 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz” denildi.

Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile önergenin kabul edilmesi üzerine, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları yüzde 49,25’e yükselmiş oldu.