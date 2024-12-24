Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır; “Mutlu Anneler, Mutlu Çocuklar” projesi kapsamında kurulan koronun çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Öğrenci velilerinin kaliteli zaman geçirmeleri, kendilerine vakit ayırabilmeleri ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşabilmeleri amacıyla hazırladıkları proje kapsamında kurulan koronun çalışmalarına büyük bir heyecanla devam ettiğini beliren Özçakır, “8 yıldır okula rehberlik eden değerli şef Arif Sadeçolak’a ve projeye destek veren HEM Müdürü Sadık Efe’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türk Halk Müziği'nin birleştirici gücüyle, hem velilerin hem de öğrencilerin daha güzel bir geleceğe adım atmaları için çalışmaların sürdüğünü de vurgulayan Özçakır, “Bu anlamlı proje ile okulumuzda anne-baba ve çocuklar arasında güçlü bağlar kurarak toplumsal bir dayanışma ruhu oluşturmayı da hedefliyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi