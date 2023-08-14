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Nazmiye Kavuklu’nun eşi, İzmir’de yaşayan Melek Topak, Malatya’da görev yapan Dr. Meral Karadağ ve Almanya’da bulunan Hüseyin Kavuklu’nun babası Veli Kavuklu, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Malatya’da bir hastanede tedavisi devam eden Veli Kavuklu, vefat etti.

Veli Kavuklu’nun vefatı derin üzüntüye neden oldu. Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Körücek Köyü’nde toprağa verildi. Köydeki defin işlemleri ise İmam Saffet Demir’in öncülüğünde yapıldı.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.