Önceki dönem KÖYDES’te görev alan Alören Köyü Muhtarı Mustafa Kaya ile Körücek Köyü Muhtarı İlhan Topcu, tekrar göreve seçildi. İlçe Kaymakamı Fatma Gül Nayman başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri ve Muhtarların katılımıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Birlik Meclis Toplantısı yapıldı.

Toplantıda Encümen üyesi seçimi yapılarak göreve tekrar Alören Köyü Muhtarı Mustafa Kaya ve Körücek Köyü Muhtarı İlhan Topcu seçildi.

Mecitözü İl Genel Meclis üye sayısının 2 olması nedeniyle Ali Özdanacı ve Atiye Yaşar ise doğal üye olarak KÖYDES’te görev yapıyor.

Editör: Haber Merkezi