Vali Ali Çalgan, Mecitözü Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Hüseyin Erdoğan’dan hayvancılık ve süt üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Çalgan, kırsal kalkınmada hayvancılığın önemine vurgu yaptı.

Vali Çalgan, Mecitözü ilçe temasları kapsamında Mecitözü Süt Üreticileri Birliği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Birlik binasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çalgan, Birlik Başkanı Hüseyin Erdoğan ile bir araya geldi.

Ziyarette; birliğin yürüttüğü genel faaliyetler, ilçedeki hayvancılık potansiyeli, süt üretiminin mevcut durumu ve üreticilere sunulan hizmetler hakkında Başkan Erdoğan'dan kapsamlı bilgiler alındı.

Sektörde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği görüşmede tarımsal ve hayvansal üretimin önemine değinen Vali Çalgan, üretimin sürdürülebilirliği ile kırsal kalkınmada hayvancılığın oynadığı kritik role dikkat çekti.

Mecitözülü üreticilerin büyük bir özveriyle ortaya koyduğu emeklerin, ülkenin tarım ve hayvancılık sektörüne çok değerli katkılar sağladığını ifade eden Vali Çalgan, Birlik Başkanı Erdoğan’a ve tüm süt üreticilerine çalışmalarında kolaylıklar dileyerek bereketli, hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi