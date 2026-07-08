Çorum’un Mecitözü ilçesinde örtü altı tarım faaliyetleri mercek altına alındı. Mecitözü Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren seralarda kapsamlı inceleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Domates üretimi yapılan seralarda yürütülen çalışmalarda, bitkilerin genel gelişim durumu ile üretim alanlarının mevcut koşulları detaylı şekilde değerlendirildi. Teknik ekipler; çiçeklenme, meyve tutumu, yaprak ve gövde yapısı gibi bitki gelişimini doğrudan etkileyen unsurları yerinde inceleyerek üreticilere rehberlik etti.

Kontroller kapsamında ayrıca sulama düzeni, havalandırma koşulları ve sera içerisindeki genel üretim ortamı gözden geçirildi. Hastalık ve zararlılara yönelik yapılan gözlemlerde, üretimin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına dikkat edilmesi gereken konular üreticilere aktarıldı.

Mecitözü Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, örtü altı üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, üreticilerin sahada karşılaştığı sorunların yerinde tespit edilmesi ve verim kayıplarının önlenmesi amacıyla teknik inceleme ve bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi