Öğrenciler tarafından hazırlanan “Düşler Sokağı Resim Sergisi” ile tiyatro gösterisi, davetlilerden büyük ilgi gördü.

Köylerden taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerin hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, 14 kurs öğrencisinin hazırladığı 60 tablo yer alırken, okulda eğitim gören 70 öğrencinin yaptığı duvar süslemeleri ve kağıt çalışmaları da sergilendi. Çalışmalarda toplam 84 öğrencinin emeği bulunduğu belirtildi.

Koordinatörlüğünü resim öğretmeni Serdar Pelteci’nin yaptığı sergide, atık malzemelerin geri dönüşümle tablo haline getirildiği eserler dikkat çekti.

Akrilik boya çalışmaları ile sınıf içi ders etkinlikleri kapsamında hazırlanan eserler de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sergi alanındaki süslemeler ve hazırlık çalışmalarının öğrencilerle birlikte hazırlandığını belirten Pelteci, organizasyon sürecindeki dekor ve hazırlık çalışmalarını da büyük ölçüde öğrencileri ile birlikte yürüttüğünü belirtti.

Serginin açılışına Kaymakam Fatma Gül Nayman, İlçe Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan İsbir, daire amirleri, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Öte yandan sergiyi ziyaret eden Hitit Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr Naki Çolak ile İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Anabilim dalında görev yapan Dr.Reyhan Ünver öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

Akademisyenlere öğrenciler tarafından hazırlanan tablolar hediye edilirken, üniversite ortamını tanıtmak amacıyla öğrenci ve öğretmenleri Hitit Üniversitesi’ne davet ettikleri öğrenildi.