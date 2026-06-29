Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir caminin kubbesindeki yuvasında ayağı ipe takılan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mecitözü ilçesi Çitli köyündeki Merkez Camii'nin kubbesindeki leylek yuvasında, bir yavrunun ayağına ip dolandığını fark eden vatandaşlar, durumu Mecitözü Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle yavru leyleği kurtardı. Uçamadığı belirlenen leylek, köy sakinlerinden Mehmet Akif Sarıkaya ve Batuhan Kacı tarafından iplerden temizlenen yuvasına bırakıldı.