Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, yaptıkları toplantıların ardından partiden istifa kararı aldıklarını açıklayarak, “Özgür Özel’in liderliğindeki Yeni Parti ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, düzenlediği basın açıklamasıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiklerini duyurdu. Belediye meclis üyeleriyle birlikte aldıkları kararı kamuoyuyla paylaşan Aylar, sürecin zor ancak kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Aylar, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaşanan gelişmelere değinerek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kaybetmesine rağmen genel başkanlık görevini bırakmamasını eleştirdi. Parti içinde değişim talebinin görmezden gelindiğini savunan Aylar, kongre sürecinin ardından partinin ivme kazandığını ancak sonrasında yaşanan hukuki süreçlerin bu süreci sekteye uğrattığını söyledi.

Açıklamasında, mahkeme süreci ve sonrasında alınan kararların tabanda karşılık bulmadığını dile getiren Aylar, “Toplum değişim, yenilik ve iktidar istiyordu. Biz de Mecitözü’nde üyelerimizle toplantı yaptık ve onların görüşlerini aldık. Tüm üyelerimiz, CHP’de artık yapılacak bir şey kalmadığını ifade etti” dedi.

Partiden ayrılmanın kolay olmadığını vurgulayan Aylar, “100 yıllık bir partiden ayrılmak kolay değil ancak tabanın sesini duymak zorundayız. Mecitözü’nde 6 meclis üyemizle birlikte istifa etmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Aylar, bundan sonraki süreçte “Yeni Parti” ile yola devam edeceklerini belirterek, seçilmiş genel başkanları ve Cumhurbaşkanı adayı olarak gördükleri Ekrem İmamoğlu ile birlikte iktidar hedefi doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi