İsmail Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mecitözü İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar’ın da hazır bulunduğu toplantıda, AK Parti Genel Merkezi’ne davet edilen adaylar İsmail Erdoğan, Alaattin Yücel ve Sait Yetgin’le görüştü.

Yapılan görüşmelerden sonra, İl Başkanı Alar’la son değerlendirmeleri yapan Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Mecitözü AK Parti İlçe Başkanlığı görevinin İsmail Erdoğan’a verildiğini belirterek, hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

İl Başkanı Alar açıklamasında: “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üstlendiği bu kutlu görevde, Mecitözü İlçe Başkanımız İsmail Erdoğan’a muvaffakiyetler diliyor; birlik, beraberlik ve dava şuuruyla Mecitözü’müze, teşkilatımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Görevi bugüne kadar büyük bir özveri, gayret ve dava bilinciyle yürüten önceki İlçe Başkanımız Haşim Atmaca’ya teşkilatımıza vermiş olduğu emek ve kıymetli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de davamıza katkılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hayırlı olsun” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi