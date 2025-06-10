Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü nüfusuna kayıtlı, Ümmühan Uysal’ın eşi, Almanya’da bulunan Nejla Uysal, Hatun Dikişci, Danimarka’da bulunan Selma Koçak, Gülenay Turizm Sahibi Murat Uysal, Antalya’da ikamet eden Selda Yapar'ın babaları Lütfi Uysal, vefat etti. Lütfi Uysal’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi, Körücek Köyü’ndeki evinde İmam Saffet Demir’in önderliğinde helallik alınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi