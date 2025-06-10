Göreve seçildiği günden itibaren her bayram ilçe esnaflarını ziyaret eden Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Kurban Bayramı içinde de bayram ziyaretleri geleneğini yine bozmadı.

Mecitözü Belediye Başkanı Aylar, beraberinde CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ve Belediye Meclis Üyeleri Ali Ceylan, Sevim Emekli Çördük, Şenay Şahin ve Çelebi Özbek ile esnafı ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Veli Aylar, bayram ziyareti kapsamında ilçe esnafı ile vatandaşların istek, dilek ve önerilerini dinleme fırsatı bulurken, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Aylar, esnaf ve vatandaşa teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Editör: SELDA FINDIK