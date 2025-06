Çorum’un Mecitözü ilçesinde yıllardır gündemde olan bir kavşak talebi, sonunda yerinde yapılan bir incelemeyle somut bir adım haline geldi.

Çorum-Amasya Karayolu üzerinde, halkın can güvenliği için yıllardır çözüm beklediği noktada yapılan incelemeye Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz katıldı.

İnceleme sırasında kavşak noktasında detaylı değerlendirmeler yapılırken, tüm siyasi isimlerin birlik mesajı vermesi dikkat çekti. Gözler şimdi projenin hayata geçirilmesi için atılacak adımlara çevrildi.

“YILLARIN BEKLEYİŞİNE

BİRLİKTE NEFES OLALIM”

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, yaptığı açıklamada halkın güvenli ulaşım hakkını savunduklarını vurgulayarak, “Bu yol, sadece Mecitözü’nü Amasya’ya ya da Çorum’a bağlamıyor. Aynı zamanda anneleri çocuklarına, öğrencileri okullarına, yaşlıları hastanelere bağlıyor. Her gün onlarca aracın geçtiği bu noktada acılar yaşanmadan çözüm istiyoruz. Bugün burada sayın valimiz ve kıymetli milletvekillerimizin bu soruna birlikte eğilmesi, bizim için büyük moral oldu” dedi.

AHLATCI: “YOLU YAPTIK,

KAVŞAĞI DA BİZ YAPARIZ”

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ise inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Mecitözü’ne duyduğu özel ilgiyi bir kez daha dile getirdi. Ahlatcı, "Biz bu yolu yaparken de milletimizin taleplerini dinledik, ihtiyaçları önceledik. Şimdi aynı hassasiyetle bu kavşak talebine de kulak veriyoruz. Çünkü burada mesele bir yol değil; bir çocuğun güvenle karşıdan karşıya geçmesi, bir annenin evladına kavuşması, bir canın daha yitip gitmemesi meselesi. Yolu biz yaptıysak, kavşağını da biz yaparız" ifadelerini kullandı.

Yusuf Ahlatcı, "Sayın Valimizin öncülüğünde yerinde tespit yaptık. Bu işin takipçisi olacağım. Karayolları nezdinde gerekli girişimleri derhal başlatacağız. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, bu talep kağıt üzerinde kalmayacak. Mecitözü’nde her vatandaşımızın hayatı, bizim için en kıymetli hizmet ölçüsüdür” dedi.

TAHTASIZ: “SİYASET ÜSTÜ

KONUYU SAHİPLENİYORUZ”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise, bu incelemenin sadece teknik değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Kavşak talebi bugünün meselesi değil; yıllardır vatandaşın haklı bir beklentisi. Biz bugün burada farklı siyasi görüşlerden insanlar olarak tek bir mesele için bir araya geldik: İnsan hayatı. Ortak akılla bu işi çözüme kavuşturacağız” dedi.

Vali Ali Çalgan ise konuşmasında “Sahada olmak, vatandaşın sesini yerinde duymak önemliydi. Gerekli teknik değerlendirmeler yapılacak, vatandaşlarımızı dinledik. Bu konuda kurumlarımız birlikte çalışacak” dedi.

İnceleme sırasında sahada bulunan heyet, kavşağın yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda halkın güvenliği, huzuru ve günlük hayatın akışı için kritik bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Yapılacak teknik raporların ardından proje için resmi sürecin hızlandırılması bekleniyor.

Mecitözü halkı ise umutlu. Bugüne dek birçok kazaya şahitlik eden o noktada artık çözüm bekleniyor. Siyasilerden gelen ortak irade beyanı, “Artık bir şeyler değişecek” düşüncesini güçlendirdi. Bölge halkının tek beklentisi, bu dayanışmanın sözde kalmaması ve kısa sürede somut adımların atılması. Mecitözü halkı, bu buluşmayı bir başlangıç olarak görüyor. Her geçen gün büyüyen beklentilerle birlikte tek bir dilek yankılanıyor: “Canlar yitmeden, bu kavşak bir an önce yapılsın.”

Ve o en çok kurulan cümle, yeniden yankı buluyor: “Bu yol tamamlandıysa, bu kavşak da yapılır. Yeter ki aynı yolda yürümeye devam edilsin.”

Editör: Haber Merkezi