Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Mecitözü ilçesindeki sağlık tesislerine yaptığı ziyaretle sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında kendisine Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım da eşlik etti.

Heyet, ilk olarak Mecitözü Devlet Hastanesi’nde hastane yönetimi ve sağlık personeliyle bir araya gelerek mevcut hizmet kapasitesi, hasta memnuniyeti ve fiziki koşullar hakkında bilgi aldı. Hastanenin sunduğu sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, sağlık çalışanlarının görüş ve önerileri de dinlendi. Hastaları da odalarında ziyaret eden Prof. Dr. Zehir, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ikinci durağı ise Mecitözü Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu oldu. Burada birinci basamak sağlık hizmetlerinin durumu değerlendirilirken, aile hekimleriyle yapılan görüşmelerde koruyucu sağlık hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda ise ekipman durumu, personel sayısı ve vakalara müdahale süreleri hakkında bilgi alan heyet, sağlık hizmetlerinin hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir eden İl Sağlık Müdürü Zehir, sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlara eşit, kaliteli ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılması yönündeki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi