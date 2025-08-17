2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında Mecitözü Kaymakamlığı tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğin adresi ise ilçenin simge noktalarından biri olan Kırklar Dağı oldu.

Programa Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın da katıldı. Ayrıca Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, ilçe muhtarları ve eşleri de etkinlikte yer aldı.

Samimi ve sıcak bir atmosferdeki etkinlikte, aile bağlarının güçlendirilmesi ve yerel yönetim temsilcileri ile kırsal kesimdeki ailelerin bir araya gelmesi amaçlandı. Katılımcılar hem doğa yürüyüşü yaptı hem de keyifli sohbetlerle birbirlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Mecitözü Kaymakamı Nayman, “Aile birliğini ve dayanışmayı güçlendirmek, kadınların sosyal hayata katılımını desteklemek adına bu tür buluşmaları çok kıymetli buluyoruz” dedi.

Kaymakam Nayman ayrıca etkinliğe destek veren tüm protokol üyelerine ve muhtarlara teşekkür etti.

Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Katılımcılar ilçenin doğal güzellikleri eşliğinde keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi