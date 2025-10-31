Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102’nci yıldönümü Mecitözü’nde de coşkuyla kutlandı.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman’ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlamaları, İlçe stadyumunda gerçekleştirildi.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Kaymakam Fatma Gül Nayman katılanların bayramını kutladı.

Kutlamanın ardından Kaymakam Nayman günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Açılış konuşmasının akabinde, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, gösterilerin sahnelenmesinin ardından 102. Yıl kutlamaları kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi